Nach Ausbruch von Häftling: Justizanstalt Puch-Urstein überprüft Sicherheit

Ein Insasse hat Zäune und Mauern überwunden, er wurde schnell gefasst. Die Technik wird kontrolliert - ein Bewegungsmelder hatte nicht reagiert.

Donnerstag, kurz nach zehn Uhr, befinden sich Insassen der Justizanstalt in Puch-Urstein gerade an der frischen Luft im Spazierhof, als Großalarm ausgelöst wird. Ein Untersuchungshäftling aus Afghanistan hatte es geschafft, über einen mit NATO-Draht gesicherten Zaun zu klettern und die mehrere Meter hohe Gefängnismauer auf der Westseite des Komplexes zu überwinden. Der Mann flüchtete über ein Waldstück in Richtung Salzach. Die Freiheit währte nur kurz. Bedienstete der Justizwache ergriffen den Ausbrecher am Treppelweg an der Salzach. Zwölf Minuten nach Alarmauslösung ...