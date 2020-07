Nach Auseinandersetzung in Lokal in Salzburg: Mann verletzte Polizisten

Am Mittwochabend kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Lokal in der Rosengasse in Salzburg. Zwei Männer führten eine verbale wie körperliche Auseinandersetzung. Als die Polizei einschreiten wollte, widersetzte sich der 23-Jährige den Beamten.

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH Bei einem Polizeieinsatz wurde ein Beamter verletzt. Der Täter wurde angezeigt.