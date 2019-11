Nach Autounfall selbst die Polizei gerufen - zwei Promille

In der Stadt Salzburg und in Obertauern verursachten alkoholisierte Lenker Unfälle.

In Obertauern kam am späten Mittwochabend ein Lenker von der Fahrbahn ab und fuhr einen Hang hinauf. Der Wagen kippte um und kam mit der Fahrerseite mitten auf der Fahrbahn zum Liegen. Ein nachkommender Fahrzeuglenker half dem Unfallopfer aus seinem Wagen und verständigte per Notruf die Rettung. Der Unfalllenker, der unverletzt blieb, alarmierte selbst die Polizei. Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest brachte ein Ergebnis von zwei Promille Alkohol im Blut. Der beschädigte Wagen wurde von der Feuerwehr Untertauern geborgen.

Ein 32-jähriger Salzburger verursachte am frühen Donnerstagmorgen in Wals einen Unfall mit Sachschaden. Der Mann fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit. Er übersah eine Rechtskurve und fuhr geradeaus in ein Feld. Dabei durchbrach er einen Zaun. Am Auto entstand Totalschaden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille, berichtete die Polizei.

Quelle: SN