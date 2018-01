Nach Beinahe-Unfall: Unbekannte attackierten Autofahrer in Salzburg

Wegen eines Beinahe-Zusammenstoßes von zwei Autos haben in der Nacht auf Freitag zwei Unbekannte in der Stadt Salzburg einen 27-Jährigen attackiert und zusammengeschlagen. Der Pakistani musste mit Verletzungen ins Unfallkrankenhaus eingeliefert werden. Eine Fahndung nach dem Wagen der zwei Täter verlief ohne Ergebnis, berichtete die Polizei am Freitag.

In der Schwarzstraße waren die beiden Fahrzeuge kurz vor Mitternacht beinahe kollidiert, als sie nach einer Rotphase bei einer Ampel losfuhren. Die Unbekannten verfolgten den 27-Jährigen, der daraufhin seinen Wagen anhielt. Die beiden Männer rissen seine Autotüre auf und prügelten auf den im Wagen sitzenden Lenker ein und verpassten ihm mehrere Tritte. Außerdem warfen sie sein Handy zu Boden und beschädigten es dadurch.

Danach stieg das Duo wieder ein und fuhr los. Zeugen beschrieben der Polizei den Fluchtwagen, die Fahndung blieb aber ohne Erfolg. Das Rote Kreuz lieferte den 27-Jährigen ins Krankenhaus ein.

(APA)