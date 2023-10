Nach Beschwerden über Nachtclub: Gasse in der Salzburger Innenstadt wird mit Gitter versperrt

Die Stadtregierung erlaubt eine nächtliche Sperre des Bädergässchens zwischen Griesgasse und Getreidegasse. Das wurde am Montag fixiert. Dabei hatte es einen solchen Vorstoß schon vor Jahren gegeben.

Nachtschwärmer, die die Tür eintreten oder stark alkoholisiert Anrainer belästigen - rund um den Nachtclub Citybeats in der Griesgasse in der Salzburger Innenstadt gab es zuletzt mehrere Vorfälle. Die Beschwerden über die Zustände erreichten auch die Stadtpolitik. Am Montag hat ...