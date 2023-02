Nach bewaffnetem Raubüberfall in Salzburg: Polizei fasste geständigen Täter

Tscheche (29) hatte bei Salzburger Tankstelle einen Taxler (59) überfallen.

Geklärt werden konnte nun ein Raubüberfall, der sich am Mittwoch kurz vor fünf Uhr früh auf einem Tankstellengelände in der Elisabeth-Vorstadt ereignet hatte. Ein 29-jähriger Tscheche wird demnach beschuldigt, einen 59-jährigen Taxilenker, der gerade sein Fahrzeug reinigte, unter Vorhalt eines Messers dessen Handy geraubt zu haben.

Der Tscheche wurde am Donnerstagvormittag von einer Polizeistreife im Bereich der Elisabeth Vorstadt angehalten und kontrolliert, da er eine starke Ähnlichkeit mit dem flüchtigen Verdächtigen auf den Fahndungsfotos aufwies. Zudem wurden in einem Schließfach am Hauptbahnhof Kleidungsstücke des Tschechen gefunden, die der Täter auf den Fahndungsfotos getragen hatte. Aufgrund dieser Beweislast legte der Tscheche ein umfassendes Geständnis ab. Als Motiv gab er Geldnot an; er habe die Nacht vor der Tat im Casino verbracht und viel Geld verloren.

Daher habe er auf einem Spaziergang nach dem Casinobesuch beschlossen, den 59-Jährigen zu überfallen. Unter Vorhalt eines Klappmessers und unter Anwendung von Gewalt raubte er das Handy des Opfers und flüchtete. Das Messer habe er, so der Tscheche, im Zuge der Flucht entsorgt, das geraubte Handy untertags an eine unbekannte Person verkauft. Der Tscheche wurde in die Justizanstalt eingeliefert.