Nach Bluttat in Salzburg-Lehen: Waffe sichergestellt

Passant aus Lehen fand Glock und gab sie bei der Polizei ab. Waffentechnischer Abgleich läuft.

Ein Passant in Lehen fand am vergangenen Wochenende eine Faustfeuerwaffe und übergab diese der Polizei. Bei der Faustfeuerwaffe handelt es sich um eine Pistole der Marke Glock mit einem Kaliber von neun Millimetern. Die Pistole befindet sich nunmehr bei der kriminaltechnischen Untersuchung, um etwaige Täterspuren zu sichern. Anschließend erfolgt ein waffentechnischer Abgleich beim Bundeskriminalamt, um eventuelle Zusammenhänge mit Straftaten, insbesondere jener vom 4. Juni in Salzburg-Lehen, festzustellen. Bei der nächtlichen Bluttat vor einem Lokal war ein Mann erschossen und ein zweiter schwer verletzt worden. Der Täter ist noch immer flüchtig, die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach ihm.

Quelle: SN