Nach Bombenalarm am Salzburger Hauptbahnhof: Polizei nahm 69-jährige Österreicherin fest

Ein herrenloser Koffer löste am Donnerstagvormittag einen Großeinsatz am Salzburger Bahnhof aus. Am Donnerstagabend veröffentlichte die Polizei Fahndungsfotos, woraufhin ein Zeuge am Freitag die gesuchte Frau im Salzburger Stadtgebiet erkannte. Sie wurde von der Polizei festgenommen.

BILD: SN/POLIZEI SALZBURG Dieser Zettel war dem Koffer beigelegt. BILD: SN/POLIZEI SALZBURG Bei der Besitzerin des Koffers könnte es sich laut den Bildern der Überwachungskamera um diese Frau handeln. BILD: SN/SN Der Salzburger Hauptbahnhof war am Donnerstagvormittag wegen Bombenalarms gesperrt. BILD: SN/POLIZEI SALZBURG Die mutmaßliche Besitzerin des Koffers auf der Rolltreppe. BILD: SN/POLIZEI SALZBURG Überwachungskameras zeigen Bilder einer Frau mit blauer Jacke, die auf dem Koffer sitzt.