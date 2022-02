Nach Brand in einem Hotel in Hinterglemm: Ursache noch unklar

Das Hotelgebäude wurde bei dem Brand schwer beschädigt. Die Polizei schließt vorerst weder Brandstiftung noch einen technischen Defekt aus.

Noch ungeklärt ist die Ursache des Großbrandes gestern, Montag, in einem Hotel in Hinterglemm (Pinzgau). Brandermittler konnten mittlerweile den Ausbruch des Feuers in einem Vorraum im ersten Stock des Gebäudes lokalisieren. Die Experten schlossen vorerst aber weder eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung noch einen technischen Defekt aus. Es müsse noch umfangreich in alle Richtungen ermittelt werden, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Dienstag mit.

Ebenfalls noch unbekannt ist derzeit der genaue Sachschaden, der aber hoch sein dürfte. Das Hotel "Knappenhof" wurde so schwer beschädigt, dass ein Betrieb zur Zeit nicht möglich ist. Das Feuer war gegen 3.00 Uhr ausgebrochen. Rund 200 Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser verhindern. 28 Menschen - Gäste und Mitarbeiter des Hotels - wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Die Ermittlungen der Brandursache vor Ort führten das Landeskriminalamt sowie zwei Bezirksbrandermittler und ein Brandsachverständiger durch. Der Einsatz eines Brandmittelspürhundes verlief laut Polizei negativ.