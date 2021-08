Nach Brand in Salzburger Tiefgarage: Drei Jugendliche ausgeforscht

Mopeds fingen Feuer. Zwei Beschuldigte sind geständig, der dritte verweigerte die Aussage.

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in einer Tiefgarage einer Wohnanlage am 12. August im Salzburger Stadtteil Liefering hat die Polizei jetzt drei verdächtige Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren ausgeforscht. Zwei Mopeds waren in Brand geraten. Die Bewohner der beiden Häuser konnten ihre Wohnungen verlassen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer hat an der Hausfassade und an Einrichtungen einen hohen Schaden angerichtet.

Den Ermittlungen zufolge machten zwei Burschen, ein 15-jähriger Serbe und ein 16-jähriger Bosnier, in der Tatnacht eine Zufallsbekanntschaft mit einem 16-jährigen Salzburger. Dieser soll die beiden dazu überredet haben, mit ihm in die nächstgelegene Garage zu gehen, um bei einem Moped Benzin abzuzapfen. Nachdem der Serbe den Benzinschlauch gekappt habe, sei die Flüssigkeit nicht wie geplant in den Kanister geronnen, sondern auf den Boden.

Den Schilderungen des Serben und des Bosniers zufolge entstand am Boden eine Pfütze, die der Salzburger ohne Vorwarnung mit seinem Feuerzeug entzündete. Laut Aussagen der beiden Freunde entstand sofort eine große Flamme, die auf die Mopeds übergriff. Die Burschen ergriffen daraufhin die Flucht.

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Donnerstag informierte, sind der Serbe und der Bosnier voll geständig. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt. Der Salzburger verweigerte die Aussage. Er befindet sich in der Justizanstalt Salzburg.