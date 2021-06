Nach Chemieunfall bei AustroCel: Sonderalarmplan wird aktualisiert

AustroCel, die Stadt Hallein und die Bezirkshauptmannschaft Hallein ziehen Lehren aus dem Unfall, bei dem ein Mitarbeiter ums Leben kam. Nach dem Unglück hatte es Kritik gegeben, der Ruf nach einem Zivilschutzalarm war laut geworden.

Der Sonderalarmplan werde aktualisiert, das ist das Ergebnis der Krisensitzung von AustroCel, Stadt Hallein und Bezirkshauptmannschaft Hallein am Mittwochvormittag. Zudem sollten die Kommunikationsabläufe weiter verbessert werden. Das teilte das Land Salzburg am Mittwoch in einer Aussendung mit. Neben den direkten Anrainern wird demnach der Fokus auch auf die schnellstmögliche Information der Bürgerinnen und Bürger gerichtet. "Ziel ist es, im Zuge der Aktualisierung des Sonderalarmplans auch die Lehren dieses dramatischen Ereignisses einfließen zu lassen", so die Verantwortungsträger von Unternehmen, Bezirkshauptmannschaft und Stadt Hallein. Am 3. Juni war in der Halleiner Firma giftiges Schwefeldioxid ausgetreten, ein Mitarbeiter wurde dadurch getötet. Aufregung gab es danach auch wegen der Gefährdung der Bevölkerung.

"In so einer Situation hat die Information der direkt betroffenen und gefährdeten Bevölkerung im Umkreis höchste Priorität. Die Anrainer sind umgehend informiert worden. Dazu war bereits kurz nach 6 Uhr die Betriebsfeuerwehr in den angrenzenden Wohngebieten mit Lautsprecherdurchsagen unterwegs. Die Gefährdungslage im unmittelbaren Nahbereich war rund 20 Minuten später nicht mehr gegeben", berichten Bürgermeister Alexander Stangassinger, Bezirkshauptmann Helmut Fürst und Geschäftsführer Jörg Harbring nach der Besprechung. "Aus diesen Gründen wäre auch ein Zivilschutzalarm im Wege der Behörde nicht mehr zielführend gewesen", ergänzt Bezirkshauptmann Fürst.

Halleiner nahmen einen stechenden Geruch wahr

Entwarnung gaben die Behörden im Nachhinein, denn viele Bürger und Bürgerinnen hatten auf dem Weg in die Arbeit, in Wohnräumen oder auch auf dem Schulweg einen stechenden Geruch wahrgenommen und Hustenreiz verspürt. "Diese Reaktion ist bei Schwefeldioxid und bei solchen Konzentrationen absolut nachvollziehbar. Außerhalb des Nahbereichs schätzen Mediziner das nicht mehr als gesundheitlich bedenklich ein", sagt Josef Hartl, Chemiker beim Land Salzburg. Er habe am Unfalltag auch sofort vor Ort selber Messungen durchgeführt, habe mit Kollegen die Daten sofort ausgewertet und keine bedenklichen Ergebnisse mehr festgestellt, betonte Hartl.