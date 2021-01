Nach Cluster in Flachau: Erste Skilehrer dürfen Quarantäne beenden

Am Freitag wurden Dutzende Kontaktpersonen der bisher positiv getesteten Skilehrer in Flachau noch einmal abgestrichen. Spätestens am Sonntag dürften die ersten die Heimreise antreten.

SN/Robert Ratzer Nach zehn Tagen Quarantäne dürfen jene Skilehrer Flachau verlassen, die keinen positiven Test abgeliefert haben.