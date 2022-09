Nach Corona: Sprachkurse sind schlecht gebucht

Bildungseinrichtungen in Salzburg klagen über einen Rückgang der Teilnehmerzahlen bei den Fremdsprachenkursen. Der Onlinemodus kommt nicht bei allen gut an.

Am Montag findet der Europäische Tag der Sprachen statt. In Salzburg scheint die Bereitschaft, eine neue Sprache zu erlernen, durch die Pandemie getrübt zu sein. An der Volkshochschule Salzburg (VHS) liegen die Buchungszahlen nur mehr bei 60 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Auch am Wifi Salzburg sind die Kursbuchungen zurückgegangen. Vor Pandemieausbruch hatten 5500 Personen einen Sprachkurs besucht. 2021 waren es um 1000 weniger. "Corona war für uns eine Zäsur", sagt Nicole Slupetzky, Direktorin der Volkshochschule Salzburg. Rückläufig sei die Nachfrage nach ...