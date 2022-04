Nach Corona und Flut geht es im Schaubergwerk in St. Veit wieder los

Nach langer Pause sperrt das Schaubergwerk Sunnpau wieder auf. Für Führungen ist unter anderem ein Altbürgermeister zuständig.

Am 1. Mai öffnet das Schaubergwerk St. Veit seine Pforten. Wasser und Schlamm sind draußen, die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ganze Arbeit geleistet. Im Juli des Vorjahres war an einem Regentag ein Rinnsal auf dem Nachbargrundstück angeschwollen und hatte das Bergwerk überflutet. Am dritten Öffnungstag nach dem Ende der Coronasperre. "Das kam überraschend, weil wir vorher nie ein Thema mit Wasser hatten", sagt Richard Donauer, Obmann des Museumsvereins. Die verspätet begonnene Saison war damit gleich wieder beendet.

...