Nach Crash im Katschbergtunnel: Alko-Raser verurteilt

Ein junger Pongauer war im Tunnel mit 170 km/h unterwegs und verursachte einen Unfall mit drei Verletzten.

Reumütig geständig zeigte sich am Donnerstag am Landesgericht ein junger Pongauer: Der 26-Jährige hatte am 4. Juni frühmorgens mit seinem Pkw im Katschbergtunnel mit extrem überhöhter Geschwindigkeit und 1,02 Promille im Blut einen schweren Unfall verursacht. Mit 170 km/h - bei erlaubten 100 km/h - war der Alkolenker damals laut Strafantrag im Tunnel im Gemeindegebiet von St. Michael gegen den Anhänger des Autos eines Deutschen gefahren; dessen Wagen überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen. Der Deutsche - er war vorschriftsmäßig unterwegs, und zwei mitfahrende Frauen wurden zum Teil schwer verletzt, der Alkolenker kam leicht verletzt davon. Richterin Martina Pfarrkirchner verurteilte den 26-Jährigen wegen grob fahrlässiger Körperverletzung zu 3000 Euro unbedingter Geldstrafe und fünf Monaten bedingter Haft. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

(SN)