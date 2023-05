Nach Debatte um verwahrloste Tiefgarage in Salzburg: Polizei nimmt Drogenbande fest

Die Kriminalpolizei nahm einen Drogenbande in der Stadt Salzburg fest. Sie sollen mehrere Kilo Kokain, Heroin und Tabletten verkauft haben.

Aufgrund der widrigen Umstände in einer Salzburger Tiefgarage in der Elisabeth Vorstadt, nahm Anfang Jänner 2023 die Kriminalpolizei die verstärkten Ermittlungen hinsichtlich der dortigen Drogenthematik auf. Die Polizisten erlangten im Zuge der Ermittlungen sachdienliche Hinweise über eine afghanische Gruppe, die hauptsächlich in der Stadt Salzburg mit Heroin und Kokain handeln soll. Das berichtet die Polizei in einer Presseaussendung.

Sechs Männer festgenommen

Anfang Februar nahmen Beamte einen 35-jährigen Afghanen fest, der in seiner Unterkunft 200 Gramm Heroin deponiert hatte. Im Zuge der weiteren Ermittlungen gelang es eine Tätergruppe von fünf weitere Afghanen, im Alter zwischen 24 und 37 Jahren, auszuforschen.

Lediglich einer der Hauptbeschuldigten ging einer geregelten Arbeit nach, wobei er das Suchtmittel auch am Arbeitsplatz verkauft habe. Die Afghanen finanzierten durch die Einnahmen laut Polizei aus dem Handel ihren Lebensunterhalt und ihre Drogensucht. Teilweise wurde das Geld auch in das Heimatland überwiesen. Im Laufe der Ermittlungen konnten 60 Suchtmittelkunden als regelmäßige Abnehmer ausgeforscht werden, heißt es von der Polizei.

14.000 Euro Bargeld sichergestellt

Die sechs Hauptbeschuldigten befinden sich seit April in der Justizanstalt Salzburg in Haft. Sie stehen in Verdacht, als kriminelle Vereinigung eine unbestimmte Menge Tabletten, mindestens zwei Kilo Heroin und über einen Kilo Kokain gewinnbringend verkauft zu haben. Die Polizisten stellten bei Hausdurchsuchungen und den Kontrollen 350 Gramm Heroin und 100 Gramm Kokain sicher. Die Männer waren zudem im Besitz von knapp 14.000 Euro Bargeld.