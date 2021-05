Nach dem Aufsperren: Hoffen auf weitere Erleichterungen

Mit 19. Mai konnte nicht nur die Gastronomie wieder aufsperren. Die "Flachgauer Nachrichten" haben sich in einigen Bereichen umgehört, wie man zu den Öffnungsschritten steht.

KULTURVERANSTALTER

Die Freude über die Öffnung ist bei Bernhard Robotka wie bei den anderen Kulturveranstaltern im Flachgau groß. "Es gab eine Phase, wo es uns nicht gut gegangen ist, weil es keine Perspektive gab. Jetzt gibt es das große Aufatmen. Das zeigen auch die E-Mails und Anrufe der Kulturinteressierten. Die Kartenbestellungen laufen wieder an", so der Geschäftsführer des Kulturhauses "Die Bachschmiede" in Wals. Generell habe kaum jemand für verschobene Veranstaltungen das Ticket zurückgegeben. "Manche haben uns sogar den Eintrittspreis gespendet."

...