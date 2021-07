Nach dem Hochwasser: Hallein ist wieder zurück und freut sich über Besucher

Nach dem verheerenden Hochwasser in Teilen der Halleiner Altstadt verkünden Stadtgemeinde, Tourismusverband, Gewerbetreibende und Gastronomen das Comeback und starten einen Aufruf an Gäste und Besucher: "Come back!" Dankbar zeigt man sich im Rathaus auch über die enorme Spendenbereitschaft.

Hallein ist wieder da - so lautet die Kernbotschaft des Tourismusverbandes und der Stadt Hallein nach dem Hochwasser letztes Wochenende. Die Geschäfte, Gastronomie- und Nächtigungsbetriebe sind geöffnet. "Nach einer kurzen Schockstarre wurde sofort angepackt und Mut gemacht", so Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger. Nun sei es wichtig, dass die Stadt wieder mit Leben gefüllt wird. "Die Gastronomie und der Handel sind geöffnet, ebenso die Nächtigungsbetriebe. Alle freuen sich auf Kundschaft", unterstreicht Stangassinger. Besonders nach einem derartigen Erlebnis sei es wichtig, den gewohnten Alltag vor der Katastrophe in der Stadt wieder einkehren zu lassen," unterstreicht der Bürgermeister. Er appelliert an die Solidarität der Einwohner und Gäste, die Angebote in der Stadt zu nutzen: "Hallein ist bereit - jetzt erst recht!" Diese positive Aufbruchsstimmung nimmt auch der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Hallein/Bad Dürrnberg, Rainer Candido, in der Stadt wahr. "Wir können alle gemeinsam gestärkt aus dieser Situation hervorgehen." Die Stadt Hallein punkte unter anderem mit einem nahezu unberührten Altstadtkern, einer bunten Kaffee- und Gastro-Szene und mit einer Vielfalt an individuellen, großteils inhabergeführten Geschäften. Das Auto kann auf der Pernerinsel bis zu drei Stunden kostenlos geparkt werden, die Altstadt ist bequem fußläufig erreichbar. Spendenkonto der Stadt Hallein füllt sich zusehends Erfreut und dankbar zeigt sich Bgm. Stangassinger auch über die enorme Spendenbereitschaft. "Auf unserem Konto sind schon mehr als 100.000 Euro beisammen, dazu kommen Gutscheine im Wert von mehr als 15.000 Euro." Am Montag starte der Landeskatastrophenschutz mit der Aufnahme der Schadensmeldungen. "Das wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen." Betroffene haben ein halbes Jahr Zeit, um die Schäden zu melden. Daher werde die Stadtgemeinde auch frühestens Ende des Jahres mit der Verteilung der Spendengelder anfangen können. Die Höhe der Unterstützung hänge nämlich von der Größe der Lücke ab, die den Betroffenen nach Auszahlungen von Versicherungen und Katastrophenfonds noch bleibe und über welche finanziellen Möglichkeiten sie verfügten.