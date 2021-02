Nach dem Lockdown: Die erste Bilanz des Handels ist vorsichtig positiv

Gut zwei Wochen nach der Wiedereröffnung haben sich die Flachgauer Nachrichten im Bezirk umgehört. Die Reaktionen reichen von gedämpftem Optimismus bis Jubel.

Im Designer Outlet Salzburg in Wals-Himmelreich zeigte man sich mit der ersten Einkaufswoche nach der Öffnung sehr zufrieden "Die Kundenfrequenz war allerdings nicht so hoch, wie wir es erwartet und worauf wir uns gut vorbereitet hatten. Es waren aber starke Einkaufstage mit extrem guten Umsätzen", so Centermanager Markus Gratz. Die getroffenen Corona-Maßnahmen seien problemlos und sehr diszipliniert eingehalten worden. "Besonders gefragt waren unsere Sportshops, eingekauft wurden Outdoorbekleidung sowie Sportartikel, das zeigt ganz klar, Bewegung und Sport im Freien ist nach ...