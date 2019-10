Nach dem Mord in Zell am See stehen seit heute zwei Pinzgauer vor Gericht

Am Dienstag begann am Salzburger Landesgericht der Mordprozess um eine junge Frau. Sie war im Herbst vergangenen Jahres in Zell am See erschossen worden.

Angeklagt sind zwei junge Pinzgauer, beide 18 Jahre alt. Sie müssen sich vor einem Geschworenengericht verantworten. Vorsitzende Richterin ist Bettina Maxones-Kurkowski. Der erstangeklagte 18-Jährige soll die damals 20-jährige Frau vor ihrer Wohnung in Zell am See erschossen haben. Sein zweitangeklagter Freund soll den Schützen zur Tat bestärkt und als Fahrer des Fluchtautos fungiert haben. Das Motiv für den Mord dürfte Rache sein. Denn das Opfer hatte vor seiner Ermordung den Schützen vor Gericht als Drogenabnehmer genannt. Die Tat ist fast auf den Tag genau ein Jahr her. Die Polizei suchte zwei Monate lang nach dem Täter. Er konnte schließlich aufgrund von Hinweisen aus Deutschland ausgeforscht werden. Ein Computerspieler hatte dort Äußerungen des Pinzgauers aufgeschnappt und diese der Polizei gemeldet. Die beiden Pinzgauer sind seither in Untersuchungshaft. Für das Verfahren wurden drei Verhandlungstage angesetzt. Bei einem Schuldspruch drohen ihnen bis zu 15 Jahre Haft. Quelle: SN