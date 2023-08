Nach dem verheerenden Unwetter in Rettenbach: "Der Zusammenhalt ist einfach unglaublich"

Rettenbach am Tag danach: Zerstörung, Erschöpfung, aber auch Erleichterung, Hoffnung und Dankbarkeit - und viele, viele helfende Hände. Ein Lokalaugenschein der Pinzgauer Nachrichten in Mittersill.

"Am Abend kam der Regen - und plötzlich war der Bach da", schildert Ferdinand Bachmayer. "Mein Schwiegersohn ging noch hinaus, um sein Auto in Sicherheit zu bringen. Das Auto meines zweiten Schwiegersohnes wurde von den Wassermassen einfach weggedrückt." Das Bachmayer-Haus ist eines von fünf im Ortsteil Rettenbach, das am Donnerstagabend durch eine Gewitterzelle schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. "Das Wasser drang durch die Lichtschächte in den Keller und stand dort sicher eineinhalb Meter hoch", so Bachmayer. "Die Feuerwehr ist bis zwei Uhr nachts gar nicht bis zu uns durchgekommen."

Rund um sein Haus ist eine Schlamm- und Geröllwüste: "Selbst die alten Leute im Ort hätten so etwas nicht für möglich gehalten", sagt der Mittersiller. Knapp 24 Stunden später fließt der Rettenbach wieder unscheinbar in seinem Bett - rundum eine Spur der Verwüstung. Die zerstörerische Wucht des nächtlichen Hochwassers kann man sich kaum mehr vorstellen.



"Alle Helfer haben Unglaubliches geleistet"

"Um halb elf - eine Stunde nach dem Gewitter - war schon der erste Radlader da - der hat sich durch die Wassermassen gekämpft und mit dem Ausbaggern begonnen, um den Bach wieder in sein Bachbett zu bringen." Vier Bagger seien es um Mitternacht schon gewesen, die die ganze Nacht bis halb sechs Uhr Früh durchgearbeitet haben - dann war die Verklausung beseitigt. 150 freiwillige Helfer unterstützten am folgenden Tag die 50 Feuerwehrmänner aus der Region.

"Sie alle haben Unglaubliches geleistet", sagt auch Nachbarin Margit. Fassungslos und erschöpft steht sie vor ihrem Elternhaus, aus dem in der Nacht die Familie ihrer Tochter mit zwei kleinen Kindern mit einer Drehleiter evakuiert werden musste. "Wir wohnen etwas oberhalb, haben zugesehen und konnten doch nicht helfen." Einen Meter über der Straße sei das Wasser vorbeigeschossen: "Wenn die ganze Walze auf einmal kommt, hätte es wahrscheinlich das Haus weggerissen." Zwei Autofahrer seien vor dem tobenden Bach in letzter Minute aus ihren Autos geflüchtet und konnten sich über eine Mauer retten - die Autos wurden mitgerissen.

Helfer mit Gummistiefeln machen sich in der Abenddämmerung auf den Heimweg, bleiben noch auf ein Wort stehen. Viele sind schon seit den Nachtstunden im Einsatz. "Es ist unglaublich, wie die Leute zusammenhelfen - das ist das einzig Positive an dieser Geschichte", sagen die Betroffenen einmütig. "Alle haben ihre Hilfe angeboten." Von der Versorgung mit Jause, Kuchen und Getränken - bis Samstag war ja auch die Trinkwasserversorgung unterbrochen - bis zum Schaufeln und Baggern und Mutzusprechen haben sich die Rettenbacher überwältigend solidarisch gezeigt. "Und niemand soll mehr etwas über die Jugend von heute sagen", merkt Ferdinand Bachmayer noch an. "Die da geholfen haben - da waren ganz viele Junge dabei. So großartig." Auch Nationalpark-Direktor Wolfgang Urban und seine Töchter hätten "den ganzen Tag gebuddelt", erzählt seine Nachbarin. "Der Einsatz der Helfer ist einfach unfassbar."

"Materielles lässt sich ersetzen", bringt es Ferdinand Bachmayer auf den Punkt. "Die Menschen sind alle wohlauf - das ist das Wichtigste."