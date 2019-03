Ein Haus abreißen, 75 Meter Schienen abbauen: Nach der Kollision an der Mattigtalbahn ist diese nun für drei Wochen teils gesperrt. Der Schaden sei enorm, aber noch nicht zu beziffern.

Ein trauriger Anblick bietet sich an der Unfallstelle in Munderfing. Vor gut einer Woche kollidierte im Ortsteil Achenlohe ein Lkw mit einem Güterzug und prallte in der Folge in das Bahnwärterhäuschen. Nun klafft ein Loch in der Fassade, das den ...