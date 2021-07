Nach der Flut in Hallein: "Die Hilfsbereitschaft ist noch immer ein Wahnsinn"

Die Aufräumarbeiten in der Altstadt schreiten zügig voran, auch dank des Engagements vieler Freiwilliger. Die Feuerwehr hat am Dienstag überraschend zwei Autowracks im Kothbach entdeckt und geborgen.

Zerstörte Waschmaschinen, Möbel, Matratzen, Einrichtungsgegenstände, Fahrräder: Tonnenweise Sperrmüll lagerte am Dienstag bis zur Abholung auf großen Haufen in der Halleiner Altstadt. Große Container wurden abgestellt, in denen die Geschädigten den Unrat entsorgen konnten. Die Kosten für den Abtransport übernimmt die Stadtgemeinde. "Wir schauen, dass das Zeug jetzt wegkommt", sagte Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Er machte aber auch seinem Ärger Luft über nicht von der Katastrophe Betroffene, die nun beginnen würden, ihre Wohnungen zu entrümpeln. "Dafür ist es nicht gedacht."

...