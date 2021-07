Nach der Flut in Salzburg: Arbeitslose helfen beim Aufräumen

Seit Mittwoch früh ist Mittersiller Gewerbegebiet frei von Hochwasser. In Hallein sollen bald vom AMS entsandte Arbeitslose beim Aufräumen mithelfen. Ab Donnerstag werden erste Spenden ausbezahlt.

Die Flut hat die Transportfirma von Franz Koidl im Mittersiller Gewerbegebiet am Sonntagabend binnen einer Stunde voll erwischt: "Wir konnten 17 Lkw-Züge in letzter Sekunde retten. Aber fünf Aufleger von uns und fünf Lkw-Züge, die andere Firmen bei uns geparkt haben, sind abgesoffen", sagt Koidl. Bis zu zwei Meter hoch stand das Wasser in seiner Halle. Dass das Gewerbegebiet seit Mittwoch wieder frei von Wasser ist, ist der Feuerwehr Mittersill zu verdanken. Kommandant Roland Rauchenbacher: "Wir haben über die Nacht ...