Nach der Vierschanzentournee: "Goldi" suchte die Skispringer von Morgen in Salzburg

Der Goldi-Talente-Cup gastierte am Sonntag erstmals in Rif, wo sein Namensgeber Andreas Goldberger lange trainierte. Auch seine beiden Söhne sprangen mit.

Zugegeben: Die Massen, die es am Dreikönigstag nach Bischofshofen gezogen hat, waren am 8. Jänner in Rif nicht versammelt. Doch die gut 100 Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder waren genauso begeistert von den Leistungen, die auf der kleinen Mattenschanze beim Universitäts- und Landessportzentrum Rif gezeigt wurden. 35 Kinder zwischen fünf und elf Jahren absolvierten am Sonntag ihre teils ersten Versuche auf einer echten Sprungschanze.

Begleitet wurden sie durch den ganzen Bewerb von Andreas Goldberger - dem erfolgreichsten österreichischen Skispringer ...