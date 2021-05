Nach Doppelmord verweigert der Tatverdächtige nun jede Aussage

Das genaue Motiv der Bluttat in Wals-Siezenheim ist auch Tage danach noch unklar. Der Tatsverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Noch am Freitag ist jener 51-jährige Privatdetektiv in die Justizanstalt nach Puch eingeliefert worden, der in Wals seine 50-jährige Ex-Freundin sowie deren 76-jährige Mutter mit insgesamt zehn Schüssen getötet hat. Der Mann befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft, wie der Gerichtssprecher Peter Egger am Samstag bestätigte. In diesem Fall liege ein bedingt obligatorischer Haftgrund vor.

Am selben Tag meldete sich auch Andreas Schweitzer, Wiener Rechtsanwalt und Präsident des Österreichischen Detektivverbands: "Ich habe nun einen Auftrag zur Verteidigung erhalten. Bevor ...