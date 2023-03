Nach drei Jahren: Rotes Kreuz Salzburg übergibt behördliche PCR-Test-Stationen

Knapp 800.000 behördliche PCR-Tests hat das Rote Kreuz Salzburg in den letzten drei Jahren mit mobilen Teams und an behördlichen Drive-in-Teststationen im ganzen Bundesland durchgeführt. Mit 1. März ist dies nun Geschichte. Das Rote Kreuz Salzburg gibt den behördlichen Testbereich ab und wendet sich damit wieder verstärkt seinen Kernaufgaben im Rettungs- und Katastrophendienst zu.

Schnell reagieren in der Krise - so lautet das Credo des Österreichischen Roten Kreuzes. Eine solche Krise stellte auch die Coronapandemie dar. Bereits am 29. Februar 2020, kurz nach Beginn der Pandemie vor rund drei Jahren, führte das Rote Kreuz Salzburg die ersten PCR-Tests durch.

Knapp 800.000 behördliche PCR-Tests abgenommen

Mittlerweile wurden in Summe 789.199 behördliche PCR-Tests durchgeführt. Davon wurden 687.433 PCR-Tests an bis zu 15 behördlichen Drive-in-Stationen und 101.766 PCR-Tests mit bis zu 19 mobilen Teams im ganzen Bundesland abgenommen.

Am stärksten Testtag im November 2021 sind rund 8800 behördliche Coronatests von den Rotkreuz-Mitarbeiter:innen abgearbeitet worden.

Mobile Testteams in Windeseile eingerichtet

Quasi über Nacht startete das Rote Kreuz Salzburg den PCR-Test-Betrieb. Personen, die ihr Zuhause nicht verlassen konnten, wurden von den mobilen Testteams aufgesucht und der Abstrich wurde in den eigenen vier Wänden abgenommen.

"Mit diesen Sofortmaßnahmen und in enger Abstimmung mit dem Land Salzburg haben wir es geschafft, dem Bedarf an Testungen innerhalb kurzer Zeit gerecht zu werden", so Sabine Tischler, Landesgeschäftsführerin des Roten Kreuzes Salzburg.

Stöckl: "Salzburger können sich auf Rotes Kreuz verlassen."

"Ich möchte mich ganz herzlich beim Roten Kreuz Salzburg für die zuverlässige und kompetente Führung der PCR-Testungen bedanken", so Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl. "Die Coronapandemie hat gezeigt, dass sich die Salzburger Bevölkerung in jeglicher Situation, insbesondere in Krisen und Katastrophen, auf das Rote Kreuz verlassen kann."