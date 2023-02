Nach Einsparungen an Schule in Bayern: Gut Aiderbichl nimmt Voltigierpferde auf

Die Pferde Waldez und Prometheus mussten aus einem Gymnasium in Münsterschwarzach in Bayern abgegeben werden - die Tierschutzgemeinschaft Gut Aiderbichl ermöglicht den Tieren nun einen würdigen Lebensabend in Henndorf am Wallersee.

Wie der Tierschutzverein Gut Aiderbichl in einer Aussendung bekannt gab, hat Stiftungsvorstand Dieter Ehrengruber zwei Voltigierpferde aus einer Schule in Münsterschwarzach in Bayern aufgenommen. Das Egbert-Gymnasium bietet seit vielen Jahren das Voltigieren als Schulsport an. Auf der schuleigenen Voltigieranlage ist Platz für acht Pferde. Die Pferde werden auch von den Schülern versorgt, so lernen sie, dass Tierhaltung Verantwortung übernehmen bedeutet. Über den Schulsport finden viele den Weg in den Wettkampfsport. Die Schwarzacher Voltigierer sind seit 40 Jahren eine feste Größe in der Voltigierszene und können Erfolge wie Welt- und Europameistertitel im Einzelvoltigieren und viele regionale Titel vorweisen. Bisher konnten auch alle Tiere bis zu ihrem Lebensabend am Gymnasium bleiben.

Einsparungen in Gymnasium: Die ältesten Tiere mussten ausziehen

Jetzt haben die Einsparungsmaßnahmen im Schulbereich aber auch vor dem Egbert-Gymnasium nicht haltgemacht. Der Lehramtsvertrag mit der neuen Leiterin des Voltigiersports sollte dieses Jahr nicht mehr verlängert werden. Das hätte das Aus für das Voltigieren und die Pferde am Gymnasium bedeutet. Daraufhin organisierten die Schülerinnen und Schüler eine große Protestaktion an der Klosterschule, die auch von vielen Eltern unterstützt wurde. Die Aktion war erfolgreich, es wurde ein Kompromiss gefunden: Der Voltigiersport an der Schule bleibt erhalten, aber der Pferdebestand musste verringert werden. Und das traf die ältesten und längstgedienten Tiere.

Schüler aus Bayern besuchen Tiere in Henndorf

Nachdem Dieter Ehrengruber vom Gut Aiderbichl von der Notsituation der Tiere erfahren hat, habe er sofort zugesagt, wie er in der Aussendung mitteilt: "Es war ganz klar, dass wir hier sofort helfen müssen." Zur Verabschiedung ihrer zwei Voltigierpferde Waldez und Prometheus veranstalteten die Kinder an der deutschen Schule eine große Voltigiervorführung. Auch Besuche der Schülerinnen und Schüler in Henndorf sind geplant.