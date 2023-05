Nach Evakuierungen in Thumersbach: Sicherheit in labilem Graben soll verbessert werden

Im Kendlergraben sollen "Reserven" durch zusätzliche Schutzmaßnahmen geschaffen werden.

Die bestehenden Sperren haben Schlimmeres verhindert. In den vergangenen zwei Wochen wurde gebaggert, was das Zeug hält, um die Rückhaltebecken wieder freizubekommen.

Landesgeologe Gerald Valentin (links) machte sich am Freitag mit Katastrophenschutzreferent Manfred Höger, Bezirkshauptmann Bernhard Gratz und Michael Hauer (alle BH Zell am See) ein Bild von den Hangrutschungen.

Am Donnerstagabend voriger Woche wurde es ernst. "Ein großer Steinsatz ist im Kendlergraben schlagartig abgefahren. Zum Glück haben die beiden bestehenden Rückhaltebecken, die Platz für rund 800 und 4000 Kubikmeter Material haben, ausgereicht", sagt Gebhard Neumayr, Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) Pinzgau.

Durch die ungewisse Lage entschied die Behörde aber, sieben besonders gefährdete Wohnobjekte vorübergehend zu evakuieren. "Die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner hat oberste Priorität", betonte der Pinzgauer Katastrophenschutzreferent Manfred Höger.



Lokalaugenschein in Thumersbach

Es ist Freitagvormittag, die Situation wird neu bewertet, die PN wohnen einem Lokalaugenschein in Thumersbach bei. Bei den Sperren wird gebaggert, was das Zeug hält, um den Rückhalteraum freizubekommen. Das wird im Übrigen schon seit über 14 Tagen gemacht, nachdem durch die extreme Vorbefeuchtung des Bodens und die anhaltenden Niederschläge immer wieder Rutschungen einsetzten. "Die Hänge sind angerissen, der Graben ist sehr labil und wird uns wohl länger beschäftigen", kommt Bezirkshauptmann Bernhard Gratz schnell zu einem ersten Schluss.

Bernhard Mayr, der in einem Feuerwehrauto Vertreter der Behörde und den Landesgeologen Gerald Valentin über den Mitterbergweg zur Anrissstelle lenkt, war als gefährdeter Anrainer selbst von der Evakuierung betroffen, seine Familie kam bei Bekannten unter. Persönlich hat er von Donnerstag auf Freitag ohnehin im Einsatz durchgemacht. "Ein gutes Gefühl hat man jetzt natürlich nicht, auch wenn sich die Lage über Nacht beruhigt hat. Viel Regen können wir in den nächsten Wochen absolut nicht brauchen", schildert Mayr.



Seit 2019 wird der Kendlergraben regelmäßig beobachtet

Die Landesgeologie hat den Kendlergraben schon länger unter Beobachtung. Seit 2019 werden dort Absetzungen des Geländes verzeichnet. "Die Hangbewegungen haben sich nach Ende der Niederschläge wieder stark verlangsamt. Es besteht im Moment keine unmittelbare Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner", gab Landesgeologe Gerald Valentin später am Freitag zu Protokoll. Die Evakuierungen waren zu diesem Zeitpunkt bereits aufgehoben.

Zu Wochenbeginn war dann auch die zwischenzeitlich gesperrte Talstraße in Thumersbach wieder freigegeben. Bezüglich weiterer Sofort-Schutzmaßnahmen befinde man sich in Gesprächen mit den betroffenen Grundeigentümern, so WLV-Leiter Gebhard Neumayr. "Es geht darum, zusätzliche Reserven zu schaffen - für mehr Material, das eventuell mobilisiert werden könnte. Die Gewittersaison beginnt ja erst so richtig."