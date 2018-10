Nach Felssturz herrscht Sorge um Kirche Mülln

Experten treibt die Frage um, ob auch die Kirche vom Einsturz bedroht sein könnte. Die historische Mauer soll jedenfalls neu aufgebaut werden.

"Es wird wohl eine langwierige Angelegenheit", seufzte Franz Lauterbacher, Pfarre in Mülln, am Dienstagvormittag am Telefon. Zu diesem Zeitpunkt schaufelte ein Baggerfahrer tonnenweise und meterhoch Erdreich, Sand und Schotter vor die eingestürzte Friedhofsmauer unterhalb der Pfarrkirche Mülln. Mit dieser Maßnahme wolle man einen weiteren Einbruch der historischen Mauer vorerst verhindern, so der Pfarrer. Doch wie es weitergehe, werde wohl vom Eigentümer, dem Kloster Michaelbeuern, und den Sachverständigen zu klären sein.

Nach derzeitigen Überlegungen könnten große Teile der alten Mauer abgetragen, eine massive Stahlbetonmauer errichtet und an der Außenwand die ausgebrochenen Konglomeratsteine wieder aufgebaut werden. Man werde trachten, das frühere Erscheinungsbild wiederherzustellen.

Wie teuer diese Komplettsanierung werde, wollte oder konnte am Dienstag niemand beziffern. Offen bleibt auch noch die Frage, wie stabil der Untergrund tatsächlich ist und ob die oberhalb errichtete Müllner Kirche auf einen Fels gebaut wurde oder ebenfalls bedroht sein könnte.

Parallel ist die Stadt Salzburg mit der dringenden Sanierung der alten Wehrmauern am Mönchs- und Kapuzinerberg gefordert. Bislang sind 13 sanierungsbedürftige Stellen ausgemacht worden, an zweien wird bereits gearbeitet. In die aufwendigen Sanierungsmaßnahmen sind auch das Bundesdenkmalamt und teilweise der Naturschutz eingebunden.