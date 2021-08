Nach Flut: Sommerrodelbahn am Dürrnberg geht wieder in Betrieb

Die Strecke wurde teilweise umgelegt und ist jetzt um 25 länger. Unterdessen soll der erste von drei Bauabschnitten des Hochwasserschutzes in zwei Monaten abgeschlossen sein.

Auf rund neun Millionen Euro haben die Sachverständigen des Landes den Schaden geschätzt, den die Flut am 17. Juli verursacht hat. Die Begutachtungen sind inzwischen abgeschlossen. Der nach starken Regenfällen und in weiterer Folge durch Verklausungen über die Ufer getretene Kothbach hatte in der Altstadt nicht nur mehr als 300 Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Auch am Dürrnberg gab es teils massive Verwüstungen. Die Skipiste und die Sommerrodelbahn wurden durch die Wassermassen beschädigt.

Letztere geht am Donnerstag wieder in Betrieb. Den Streckenverlauf habe man dafür mitunter umlegen müssen, sagte Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) am Mittwoch. Die längste Sommerrodelbahn im Bundesland sei dadurch um 25 Meter länger geworden. Auch das Kino und das Keltenmuseum, das 150.000 Euro investiert habe, seien inzwischen wieder regulär in Betrieb. "Es läuft wieder."

Unterdessen steht der erste Bauabschnitt für den Hochwasserschutz Kothbach, ein Retentionsbecken, kurz vor der Vollendung. "In zirka zwei Monaten wird die erste Etappe fertiggestellt. Dann wird die Baustelle übersiedelt und die zweite in Angriff genommen." Diese sehe vor, dass bei starken Regenfällen überschüssiges Wasser zunächst in einem Rückhaltebecken gesammelt, dann durch einen alten Bergwerksstollen in den Stadtteil Gamp und von dort in die Salzach abgeleitet werde. Der dritte Bauabschnitt sehe ein weiteres Sperrbauwerk vor, das planmäßig bis zum Ende des Jahres 2024 fertiggestellt werden solle. "Dann haben wir drei Hochwasserschutzmaßnahmen, wo am Dürrnberg heroben Wasser zurückgehalten wird", sagte Stangassinger. "Dann wird die Halleiner Altstadt sicher sein." Mit den Verbauungen werde nur noch so viel Wasser durch den Kothbach fließen können, wie das Bachbett vertrage.

Der Bürgermeister hatte nach der Flutkatastrophe heftige Kritik an Umweltorganisationen geübt. Konkret am Naturschutzbund, der mit seinen Einsprüchen gegen das Schutzprojekt den Baufortschritt um Jahre verzögert habe. Und Stangassinger bekräftigte am Mittwoch erneut, dass bei einem früheren Start mit dem Projekt die Altstadt weitaus glimpflicher davongekommen wäre.

"Die Wildbach- und Lawinenverbauung hat sich das alles angeschaut und das Ereignis nachgerechnet." Das Ergebnis sei gewesen, dass es sich bei der Flut am 17. Juli um ein 30-jährliches Hochwasser gehandelt habe. Nach der Fertigstellung des Hochwasserschutzes in rund drei Jahren solle die Altstadt selbst bei einer 50 Prozent höheren Niederschlagsmenge vor dem Kothbach geschützt sein, sagte Stangassinger.