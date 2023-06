Nach Fund eines totes Säuglings im Wald: Klinik in Traunstein hat nun auch eine Babyklappe

Im Vorjahr fanden Wanderer ein totes Baby. Am Freitag wurde eine neue Babyklappe eröffnet. In Salzburg gibt es diese seit 2001.

In Bayern gibt es 13 Babyklappen. Eine davon ist nun in Traunstein. In Salzburg gibt es seit 2001 Babynester. Eine andere Form, bei der Mütter ihre Identität nicht preisgeben müssen, ist die anonyme Geburt.

Babyklappen stellen einen letzten Ausweg und ein Auffangnetz in der Not dar. Das Krankenhaus in Traunstein präsentierte am Freitag eine neue solche Vorrichtung, mit der Neugeborene anonym am Klinikstandort abgegeben werden können. Damit gibt es in Bayern nun 13 Babyklappen.

Die Klappe sei bereits seit Längerem in Planung gewesen, heißt es von der Kliniken Südostbayern AG. Nach dem Fund eines toten Säuglings im Vorjahr gewann das Thema jedoch noch einmal an Brisanz. Bis heute hat die Polizei Oberbayern ...