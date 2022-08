Nach Großbrand: Arbeiten für Containerschule bei der HAK 1 in Salzburg laufen auf Hochtouren

Das Ersatzquartier soll bis zum Schulstart im Herbst bereitstehen. Die ersten Container sollen ab 22. August geliefert werden. Die Containerschule soll Platz für 510 Schülerinnen und Schüler, das Lehrpersonal und die Schulverwaltung bieten - für zwei Jahre.

Drei Wochen nach dem Brand in der HAK 1 in Salzburg-Lehen wird intensiv an den Vorbereitungen für ein Ersatzquartier gearbeitet. Bildungslandesrätin Daniela Gutschi: "Alle Beteiligten arbeiten auf Hochtouren daran, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrpersonen zu Unterrichtsbeginn im Herbst in der Containerschule am Sportplatz beim bisherigen Standort einziehen können. Die Verantwortlichen leisten Außerordentliches, wofür ich Ihnen vor allem angesichts der großen Herausforderung herzlich danke."

Verträge mit der Containerfirma wurden finalisiert

Auf dem bisherigen Sportplatzgelände sollen in einem zweistöckigen Containergebäude die rund 510 Schülerinnen und Schüler aus 22 Klassen sowie Lehrpersonal und Schulverwaltung Platz finden. Bernhard Paradeiser von der Bundesimmobiliengesellschaft: "Wir konnten in den vergangenen Tagen die Verträge mit der Containerfirma und weiteren wichtigen Baufirmen finalisieren. Wir stehen einem sehr ambitionierten Umsetzungsplan gegenüber. Aber mit vereinten Kräften kann ein Schulstart in der Containerschule noch im September gelingen."



Die Bestandsschule soll binnen zweier Jahre saniert werden

Die Bauverhandlung soll noch in dieser Woche stattfinden. Der Zeitplan sieht vor, dass die ersten Container ab 22. August geliefert werden. Die Containerschule wird für zwei Schuljahre eingerichtet. Der Hintergrund: Die Bestandsschule kann saniert werden - das hat ein Statiker festgestellt. Für die Arbeiten veranschlagen die Experten rund zwei Jahre. Aktuell läuft die Trocknung des Gebäudes.

Die Kosten für das Ersatzquartier stehen noch nicht fest

Die Kosten für das Ersatzquartier sind noch nicht bekannt. "Noch fehlen die Kalkulationen für einige Gewerke", heißt es beim Land. Dabei wird es auch nicht um Kleinigkeiten gehen: Immerhin muss unter anderem ein Fundament geschaffen, ein Kanalanschluss gelegt und ein Dach montiert werden.