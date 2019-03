Ein Franziskaner-Pater geriet in der Salzburger Altstadt in ein Handgemenge zwischen vier rumänischen Bettlern. Der Ordensmann will nun eine Lösung vom Bürgermeister, dieser verlangt verstärkte Präsenz der Polizei.

SN/robert ratzer Vor der Franziskanerkirche kam es am Wochenende zu einer Auseinandersetzung unter Bettlern aus Rumänien (Symbolbild).