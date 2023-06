Nach Hubschrauber-Rettung: Kuh "Wolli" frisst, trinkt und erholt sich vom Schock

Die außergewöhnliche Rettung ihrer Kuh hat für die Stuhlfeldener Familie Bachmayer einen großen emotionalen Stellenwert.

"Dass wir Wolli jetzt wieder fast wohlauf im Stall haben, ist eine große Freude für uns - da haben viele Räder ineinandergegriffen", sagte Rudi Bachmayer am Dienstag vor einer Woche.

Was war geschehen? Die Kuh mit dem so gemütlich klingenden Namen kam so wie ihre "Kolleginnen" am Samstag zuvor auf die Alm. "Das Hinaufführen im Hänger hat länger gedauert, weil der Motor vom Traktor Probleme machte. Daher waren die Kühe beim Ankommen gestresst", führte der Unterbichlbauer aus.

Bei "Wolli" wirkte sich das so aus, dass sie sich im steilen Gelände verstieg und stürzte. Obwohl nichts gebrochen war, konnte oder wollte sie nicht mehr aufstehen. Bei Kühen sei das auch eine Kopfsache, so der Bauer. Nach mehreren langwierigen, aber vergeblichen Hilfsversuchen durch ihn und seine Söhne Andreas (22) und Stefan (13) und mit wenig Hoffnung fragte der Bauer am Montag in der Früh schließlich beim Stuhlfeldner Gemeindeamt nach, was man tun könnte. Und so begannen sie zu greifen, die Räder.



Die Rettungskette funktionierte einwandfrei

Die Freiwillige Feuerwehr mit Ortsfeuerwehrkommandant Philipp Holzer rückte aus, um "Wolli" mit vereinten Kräften und mit Hilfe von Seilen und Gurten zu sichern. Und der von der Feuerwehr verständigte Amtstierarzt entschied, dass die Jungkuh mittels Hubschrauber gerettet werden soll. Für den Landwirt und vierfachen Familienvater belaufen sich die Kosten dafür auf 700 bis 800 Euro - ein kleiner Teil der Gesamtkosten. Wäre die Lebendrettung nicht möglich gewesen, hätte die etwa 300 Kilogramm schwere "Wolli" eingeschläfert werden müssen. Ihren Körper hätte die Bauernfamilie danach mit Steinen abgedeckt. Die Rettung von "Wolli" hat für Rudi Bachmayer und seine Familie einen ganz besonderen Stellenwert - einen sehr emotionalen.

Die Jungkuh hatte nämlich seinem um vier Jahre älteren Bruder Franz Bachmayer gehört. Der Oberbichlbauer kam beim Holzarbeiten ums Leben. Der Unfall hatte sich im heurigen April ereignet. "Es ist ein sehr schmerzlicher Verlust für uns. Wir hatten ein inniges Verhältnis und haben einander oft geholfen - die Stunden oder das Geld spielten dabei nie eine Rolle. Franz war auch für meine Frau der Bruder, den sie nie hatte. Und für unsere Kinder ein Onkel und Pate, wie man ihn sich nur wünschen kann."

Die beiden Höfe stehen direkt nebeneinander oben am Sonnberg. Dort, wo "Wolli" wieder frisst und trinkt und sich von ihren Gliederschmerzen und vom Schock erholt.