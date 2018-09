Nach Jahrzehnten endlich am Grab des Vaters

Sein Vater fiel im Zweiten Weltkrieg, als Theo Luigs gerade einen Monat alt war. Er hat lange nachgeforscht, um die Umstände herauszufinden - und gelangte zu einem Friedhof in Tschechien.

Es sei ein schwieriger Moment gewesen und zugleich ein erleichternder, als er da mit seiner Frau und der Enkeltochter neben dem Mahnmal auf dem Soldatenfriedhof stand. "Mein erster Gedanke war: Gott sei Dank, er ist ordentlich begraben", erinnert sich Theo Luigs einen Monat später an diesen Moment. Dabei gibt es weder einen Grabstein noch ein Kreuz oder sonst etwas, das darauf hinweist, dass an diesem Flecken Erde am Rande des Friedhofs der Kirche Santa Maria in Turnov im Norden Tschechiens jemand begraben ist. Für den 73-jährigen Salzburger war es dennoch ein tröstlicher Anblick. "Es hätte ja auch sein können, dass er und seine Kameraden irgendwo verscharrt wurden und dort jetzt eine Straße drüber führt."