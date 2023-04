Nach Kaufhaus-Deal im Pinzgau: "Investoren" wegen Betrugs verurteilt

Ein 43-jähriger Salzburger "Investor" und ein deutscher Geschäftspartner (59) von ihm wurden Dienstag am Landesgericht Salzburg von einem Schöffensenat wegen schweren Betrugs schuldig erkannt. Der 43-Jährige als Haupt- und der 59-Jährige als Mitangeklagter hatten demnach die Inhaberin eines Kaufhauses im Pinzgau beim Verkauf ihres Betriebs um einen - laut Urteil - 300.000 Euro übersteigenden Betrag geprellt.

Die beiden Angeklagten wurden am Landesgericht Salzburg verurteilt.

Der 43-Jährige - er wurde bereits in zwei anderen Strafverfahren wegen Vermögensdelikten erstinstanzlich verurteilt - erhielt nun laut Auskunft von Peter Egger, Mediensprecher des Landesgerichts, eine Zusatzstrafe von 15 Monaten Haft, fünf Monate davon unbedingt. Der Zweitangeklagte bekam, ebenfalls unter Bedachtnahme auf eine frühere Verurteilung in Deutschland, ein Jahr unbedingte Haft. Die Angeklagten meldeten laut Egger Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an - die Urteile sind somit nicht rechtskräftig.

Laut Anklage schlossen der Salzburger Investor und sein Partner mit der ...