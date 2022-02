Nach Kündigung ausgerastet: Kollegen prügelten sich in Salzburger Hotel

Eine Gästegruppe prügelte sich Freitagabend in einem Salzburger Hotel. Grund war die fristlose Kündigung zweier Mitarbeiter.

Wegen der fristlosen Entlassung zweier Kollegen haben sich Freitagabend in einem Salzburger Hotel, in dem die Truppe untergebracht war, Mitarbeiter der Firma geprügelt. Der Gruppenleiter, der die Fristlose ausgesprochen hatte, versetzte den Betroffenen Faustschläge und Tritte. Einer von ihnen wehrte sich, worauf der Ex-Chef bewusstlos zu Boden ging. Ein weiterer Mitarbeiter attackierte einen der Entlassenen mit einer Gürtelschnalle am Kopf, so die Polizei.