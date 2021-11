Nach Kündigung eines FH-Professors: Anzeichen für einen Vergleich

Im Juni wurde dem seit 2012 beschäftigten Professor der Fachhochschule Salzburg, Thomas Grundnigg, gekündigt. Offiziell begründet wurde die Kündigung nicht.

Grundnigg, Professor an der Fachhochschule Salzburg am Studiengang MultiMediaArt und Fachbereichsleiter Management & Producing, wurde nach der Abnahme einer Bachelor-Prüfung quasi aus dem Lehrveranstaltungssaal heraus mit sofortiger Wirkung per Ende September gekündigt. Zeitlich traf die Kündigung auch einen weiteren Kollegen, der mit Grundnigg an diesem Tag Teil einer Prüfungskommission war. Der Betriebsrat ist von der Kündigung informiert gewesen, ...