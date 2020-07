Nach Lkw-Unfall: Tauerntunnel Samstagnacht für fünf Stunden gesperrt

A10 in Fahrtrichtung Salzburg ab 22 Uhr blockiert - Pkw werden über Radstädter Tauern umgeleitet

Mitten in der Reisezeit muss am Samstag ab 22 Uhr der Tauerntunnel in Fahrtrichtung Salzburg für voraussichtlich fünf Stunden gesperrt werden. Grund dafür sind Berge- und Aufräumarbeiten nach einem schweren Lkw-Unfall. Pkw werden bereits an der Mautstelle St. Michael im Lungau über den Radstädter Tauern (B99) umgeleitet. Lkw und Pkw mit Anhänger müssen die Dauer der Sperre abwarten.

Lkw durchbrach Wildschutzzaun

Der Unfall ereignete sich Samstagmorgen gegen 7 Uhr. Ein mit Eisenmatten beladener Lkw kam kurz nach dem Tauerntunnel in Fahrtrichtung Salzburg von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam auf dem Dach zu liegen. Der Fahrer blieb unverletzt, Ladung und Lkw müssen aber geborgen werden. Weil bei dem Unfall auch der Tank des Schwerfahrzeugs beschädigt wurde, muss zuvor noch Erdreich abgegraben werden.

Sofern die Arbeiten an der Unfallstelle problemlos laufen, soll die Tauernautobahn im betroffenen Bereich frühestens gegen 3 Uhr wieder frei befahrbar sein.

Quelle: APA