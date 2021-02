Nach Lockdownverlängerung: Es rumort bei Salzburgs Hoteliers und Wirten

Verständnis für Verlängerung der Sperren geht gegen null. "Wir können für Sicherheit sorgen."

Die Ansage auf dem Anrufbeantworter des Saalbacherhofs spricht Bände. "Wir freuen uns, Sie am 21. Mai wieder begrüßen zu dürfen." So die Regierung das überhaupt erlaube, sagt Hotelierin und Seilbahnchefin Isabella Dschulnigg. "Geplant ist ab dann wieder ein Vollbetrieb im Hotel und bei den Bahnen." Aber wenn es noch immer starke Reisebeschränkungen geben sollte und keine Deutschen kommen könnten, dann müsse man sich das noch überlegen. Die Wintersaison hat Dschulnigg wie die meisten Hoteliers in Saalbach schon im Jänner abgeschrieben. ...