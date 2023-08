Nach mehr als 40 Jahren wird Ordensstandort in Maria Kirchental aufgelöst

Die vier Schwestern der Missionarinnen Christi verlassen den Pinzgau. Zum Abschied gibt es am 9. September einen Gottesdienst und einen Stehempfang in der Wallfahrtskirche.

Nach mehr als 40 Jahren wird der Ordensstandort in Maria Kirchental in St. Martin bei Lofer aufgelöst. Das gab die Erzdiözese Salzburg am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Die vier Schwestern der Missionarinnen Christi verlassen den Pinzgau. Die zwei Herz-Jesu Missionare für die Wallfahrtsseelsorge verbleiben vor Ort. Schwester Karolina sagt: "Ich denke mir, es ist gut so. Damit etwas Neues entstehen kann, braucht es auch Menschen, die aufhören."

Alltagskleidung statt Ordenstracht

Unter den Frauenorden der katholischen Kirche sind die 1956 gegründeten Missionarinnen Christi eine der jüngsten und unkonventionellsten Gemeinschaften. Sie leben nicht in Klöstern, tragen Alltagskleidung statt Ordenstracht und verrichten ihr Tagwerk zumeist in kleineren Gruppen. "Wenn man auf der Suche ist, setzt man sich ja sehr intensiv damit auseinander, wie die Ordensgemeinschaft so tickt - was die Spiritualität, den Alltag und das Charisma anbelangt. Ich finde uns toll", erklärt Schwester Anne. Im Orden sei "wenig in Stein gemeißelt und Veränderung möglich", meint Schwester Arlette.

Viele Stammgäste und Bekannte hätten bereits persönlich und in E-Mails ihr Bedauern ausgedrückt, dass dem Haus der Besinnung mit dem Abschied der Schwestern "die Seele" verloren gehe. Die Missionarinnen Christi selbst betonen, dass sie neben den "Begegnungen mit so vielen verschiedenen Menschen" vor allem die "traumhafte Natur" vermissen werden.

Drei Schwestern gehen nach Abtenau, eine nach München

Eine Entscheidung über die zukünftige Trägerschaft des Hauses der Besinnung wird laut Erzdiözese nicht vor Ende September fallen. Was die Schwestern anbelangt, finden drei der vier Frauen ein neues Zuhause im Pfarrhof von Abtenau, während Schwester Arlette in die Jugend- und Familienpädagogik nach München wechselt.

Abschied am 9. September

Zum Abschied gibt es am 9. September um 13 Uhr einen Gottesdienst und einen Stehempfang in der Wallfahrtskirche. Weitere Informationen gibt es unter www.maria-kirchental.at.



Missionarinnen Christi sind mit ihrem lebensbejahenden Zugang vor allem dort tätig, wo viele Menschen sind oder viele Menschen hinkommen. In Maria Kirchental leiten und bewirtschaften sie das Haus der Besinnung neben der Wallfahrtskirche. Von der Planung und Büroarbeit über die Exerzitien-Begleitung und die geistliche Begleitung bis hin zum Kochen und zur Hauswirtschaft wird fast alles in Eigenregie erledigt.