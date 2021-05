Nach mehr als 65 Jahren: Sie halten eisern zusammen

Er ist ein echter Wiener, sie aus Tirol. Zusammengefunden haben Marianne Auckentaler und Franz Mahler vor mehr als 67 Jahren in Kufstein. Im März feierten sie ihre Eiserne Hochzeit in Walserfeld.

An ihr erstes Rendezvous können sich die beiden noch bestens erinnern. "Wir sind im Park in Kufstein auf einer Bank gesessen. Es hat geschneit, saukalt war's, dann haben wir uns gegenseitig gewärmt", sagt Franz Mahler und blickt liebevoll zu seiner seit mehr als 65 Jahren angetrauten Marianne.

Seit ihrem Kennenlernen sind mehr als 67 Jahre vergangen. Nun sitzt das rüstige Ehepaar - Franz ist 88, Marianne 90 Jahre alt - in den olivgrünen Fauteuils in ihrer Wohnung in ...