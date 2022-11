Nach Messerattacke im Pongau: Angeklagter Iraner bestreitet Mordversuch

Weil er am 23. Mai 2022 vor einer Bar im Gasteiner Tal einem 25-jährigen Afghanen Messerstiche und -schnitte in den Hals- und den Schulterbereich zugefügt haben soll, musste am Mittwoch ein 29-jähriger Iraner vor einem Salzburger Geschworenensenat (Vorsitz: Richter Philipp Grosser) Platz nehmen.

SN/ratzer Der Prozess wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes wird im Schwurgerichtssaal verhandelt.