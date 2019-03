Nach Messerattacke in Hallein: 20-Jähriger festgenommen

Mitten am Nachmittag wurde einem Somalier auf der Pernerinsel am Mittwoch ein Messer in den Rücken gerammt. Der Angreifer entkam trotz Alarmfahndung. Nun klickten die Handschellen: Ein Halleiner steht unter Mordverdacht.

/matthias petry Tatort Pernerinsel: Die Ermittler suchten mit Blutspürhunden nach der Waffe, mit der der 20-Jährige verletzt worden war.