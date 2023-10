Nach Messerattacke auf Mutter in der Stadt Salzburg: Tätowierer spendeten Tageseinnahmen

Auf dem Arbeitsweg fuhr Paul Stickler Anfang Oktober durch eine Blutlache in der Sterneckstraße. Der Tattoostudio-Inhaber Stickler und Mitinhaber Dominik Banaszewski spendeten nun die Einnahmen eines Tages an den Frauen-Notruf.

"Es war wirklich heavy für mich. Bei meinem täglichen Arbeitsweg kam ich in der Sterneckstraße vorbei und da war unausweichlich eine riesige Blutlache auf der Straße. Ich bin durchgefahren und habe nur halb realisiert, dass das Blut war. Erst am Nachmittag habe ich gehört, dass da eine Frau von ihrem Mann öffentlich abgestochen wurde", erzählt Klabautermann-Tattoostudio-Inhaber Paul Stickler hörbar betroffen.

Freitagfrüh, 6. Oktober, stach ein 52-jähriger Mann an der Sterneckstraße mehrmals auf seine 43-Jährige Gattin ein, wodurch diese lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Lediglich das Einschreiten einer Salzburgerin verhinderte laut Polizeibericht weitere Tathandlungen (siehe Salzburger Nachrichten vom 7. Oktober).

"Ich bekam am ganzen Körper eine Gänsehaut, als ich von dem Hintergrund erfahren habe und habe dann überlegt, was ich machen könnte." Es entstand die Idee ein Charity-Event zu veranstalten und damit ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen. Auch Mitinhaber Dominik Banaszewski war gleich mit an Bord. Das Tattoostudio ist in den Szenekreisen als "safe space" bekannt. "Wir versuchen jedem das Gefühl zu geben, dass er willkommen ist, egal wer er ist", so der 27-Jährige. Der organisierte Flashday kam gut an. Die Idee dahinter: Alle Einnahmen der am vergangenen Samstag gestochenen Tattoos gehen an den Frauen-Notruf. Insgesamt nahmen die Betreiber mit dem Event 1200 Euro ein.

Zahlen zu "Gewalt an Frauen" in Österreich

Partnergewalt ist in Österreich aktueller denn je: Dieses Jahr wurden 19 Femizide verzeichnet, dazu kommen 36 Mordversuche. Täter sind zumeist (Ex-)Partner. Jede dritte Frau ist von körperlicher und/oder sexueller Gewalt innerhalb oder außerhalb von intimen Beziehungen betroffen und damit nahezu 35 Prozent der weiblichen Bevölkerung.

Anfang der Woche beteiligte sich die Stadt Salzburg mit Mitwirkenden von "SToP Partnergewalt" an der Aktion "Denk.Mal" und verhüllte um fünf nach zwölf gemeinsam mit weiteren Standorten Denkmäler. Ab 2024 soll das Lehener Bewohnerserviceprojekt "StoP - Stadtteile gegen Partnergewalt" nach Liefering und Salzburg-Süd ausgeweitet werden.