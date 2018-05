Nach Messerattacke: Nun folgte zweite Festnahme

Bei einer Bluttat, die sich vergangene Woche in Salzburg-Schallmoos abspielte, hat die Polizei nun einen zweiten Mann festgenommen. In einem weiteren Fall, bei dem es um Drogenhandel geht, hat die Polizei gleich drei Männer festgenommen.

Am Pfingstdienstag, dem 22. Mai, sorgte in der Bayerhamerstraße kurz vor Mittag ein mutmaßlicher Mordversuch durch einen Messerstich für großes Aufsehen.

In dieser Causa hat die Polizei am Sonntag in der Stadt Salzburg eine zweite Person festgenommen. Denn ein 19-jähriger syrischer Asylwerber war nach Abschluss der Einvernahme des Opfers schwer belastet worden, woraufhin von der Staatsanwaltschaft Salzburg ein Festnahmeauftrag erlassen worden war. Der Beschuldigte war nach der Tat mit Schnittverletzungen an der Hand im Krankenhaus behandelt worden. Damals hatte der 19-Jährige behauptet, er sei bei der Auseinandersetzung zwischen dem 31-jährigen Opfer und dem 22-jährigen Syrer, dem bisherigen Hauptverdächtigen, dazwischen gegangen und dabei verletzt worden. Allerdings: Nun hat der 19-Jährige laut Polizei gestanden, dem 31-Jährigen Syrer mit einem Messer einen Stich in den Bauch versetzt zu haben. Die Tatwaffe habe er nach der Tat in die Salzach geworfen. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt nach Puch-Urstein eingeliefert.



Festnahme von drei Suchtmittelhändlern

Auch in einem anderen mutmaßlichen Kriminalfall berichtete die Polizeipressestelle am Montag von Festnahmen - und zwar gleich von drei Männern. Der Hintergrund: Vergangenen Freitag, am 25. Mai, wurden am Nachmittag durch Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität ein 22-jähriger Marokkaner, ein 23-jähriger Algerier und in weiterer Folge ein 35-jähriger Algerier wegen Suchtmittelhandel festgenommen.

Die Vorgeschichte: Bei einer Kontrolle in der Stadt Salzburg konnten bei dem 22-jährigen und bei dem 23-jährigen größere Mengen Cannabisblüten und Cannabisharz vorgefunden werden. Während der Kontrolle wollte der Marokkaner flüchten, um sich der Amtshandlung zu entziehen. Die einschreitenden Beamten konnten ihn jedoch einholen und festnehmen. Bei einer Nachschau in deren Wohnung befand sich eine weitere Person, welche sich als 32-jähriger Italiener ausgab. Bei diesem konnte eine geringe Menge Cannabis vorgefunden werden. Im Zuge der Einvernahmen und Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem angeblichen Italiener um einen 35-jährigen Algerier handelt. Der 35-jährige Algerier wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein und die beiden anderen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck, aufgrund gleichgelagerter Fälle in Tirol, in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Das Suchtmittel wurde sichergestellt.



