Nach Messerattacke nahe des Salzburger Hauptbahnhofs: Opfer konnte inzwischen vernommen werden

Jener 35-jährige Mann, der am vergangenen Mittwoch am Vormittag in der Karl-Wurmb-Straße nahe des Salzburger Hauptbahnhofs von einem anderen Mann mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt worden war, konnte inzwischen von der Polizei einvernommen werden.

BILD: SN/FMT PICTURES/WOLFGANG MOSER-ENG Zu dem Messerangriff war es im Bereich des Hauptbahnhofs gekommen.