Nach Millionenpleite von Firma: Strafprozess in Salzburg gegen die zwei Ex-Chefs

2019 war ein Unternehmen aus dem Bereich Medientechnik in die Pleite geschlittert; im Konkursverfahren am Landesgericht wurden Gläubigerforderungen in Höhe von 5,6 Millionen Euro festgestellt, den Gläubigern wurde letztlich eine Quote von 4,06 Prozent ausbezahlt. Seit Dienstag hat die Millionenpleite für die zwei damaligen Geschäftsführer der als GmbH geführten Firma (beide hatten je 50 Prozent Geschäftsanteil) ebenfalls am Landesgericht Salzburg ein strafgerichtliches Nachspiel.

