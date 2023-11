Nach neun Monaten Bauzeit war die Villa geboren

Erst verkauften sie ihr Haus in Adnet, dann schufen sie sich in Kärnten ein neues Zuhause. Ramona und Markus Pinter gaben ordentlich Gas, denn binnen neun Monaten war die Villa einzugsbereit.

Ihr erstes Haus in Adnet war 14 Jahre lang ein Vorhaben, an dem immer wieder erweitert und gebastelt wurde. Ramona und Markus Pinter wünschten sich mehr Grün rundherum und nutzten die Preise auf dem Immobilienmarkt 2021. Es ging alles sehr schnell. Das Haus in Waidach wurde am 1. Juli an die neuen Besitzer übergeben, und bereits am 26. Juli haben die Bauherrn mit dem Hausbau beziehungsweise dem Bau der Zufahrt in Ludmannsdorf nahe Klagenfurt begonnen.

"Der Weg zum Grundstück war zu schmal und nicht stabil genug für Lkw und Baugeräte", sagt Markus Pinter.

Die erste Zeit wohnte das Paar im Wohnwagen auf ihrem neuen Grundstück und hatte den Bau und ihre Handwerker gut im Griff. Bereits Anfang September war der Rohbau fertig. Mit viel Überzeugungskraft und einem Durchlauferhitzer für warmes Wasser für den Estrich waren sie Ende 2021 soweit, um das Gebäude mittels Trockenmaschinen zu heizen und auszutrocknen.

Es wurde Winter und der erste Schnee kam, "und Anfang 2022 sind wir schon eingezogen". Danach folgten die Fassade und ihr 17-Meter-Schwimmteichprojekt mit Außenküche. Dass sie die Villa wieder verkaufen, war schon während des Baus klar. Die beiden ziehen weiter auf die Koralm, wo sie drei Ferienhütten und die Ofenstub'n betreiben. "Dort werden wir uns niederlassen. "